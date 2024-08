Yoon Suk Yeol se rend au Commandement des opérations terrestres

Photo : YONHAP News

Le président de la République a visité hier le Commandement des opérations terrestres (GOC) de l’armée de terre, à Yongin, en banlieue sud de Séoul.La date n’est pas anodine, puisqu'hier était le troisième jour des exercices sud-coréano-américains « Ulchi Freedom Shield ». Yoon Suk Yeol a alors plus ou moins joué à l’inspecteur de la posture de préparation militaire et du déroulement des manœuvres. A cette occasion, il a appelé à se doter d’« une capacité écrasante de réponse à la puissance de feu, la neutralisation de l’artillerie de longue portée et des bases de missiles étant cruciale au début d’une guerre ».Le chef de l’Etat a également encouragé les soldats des deux alliés participant aux manœuvres. Il leur a dit que « le régime nord-coréen est le groupe le plus irrationnel de la planète, capable de provocations à tout moment ». Et d’ajouter que « seule la solide posture de sécurité de l’armée peut l'empêcher de faire des erreurs de calcul ». Selon le président Yoon, il faut faire comprendre au pays communiste, qui reste aux aguets pour réunifier la péninsule par la force, que toute invasion signifierait la fin de son régime.Le GOC est une structure clé de la défense nationale, qui commande quelques 250 000 soldats, plus de la moitié des hommes et femmes sous les drapeaux. En temps de paix, il mène des opérations visant à contrer les provocations de Pyongyang. Et en temps de conflit, il doit diriger les effectifs terrestres combinés Séoul-Washington. Yoon Suk Yeol est le premier chef des armées à s’y rendre depuis sa création en 2019.