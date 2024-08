Rencontre des patrons du PPP et du Minjoo : les tensions continuent autour du format et des sujets à aborder

Photo : YONHAP News

Les deux principaux partis politiques du pays ont décidé lundi d’organiser, ce dimanche, une rencontre de leurs patrons.Leurs secrétaires généraux devaient se retrouver dès mardi pour la préparer. Mais cette réunion de travail n’a pas eu lieu. En cause, une proposition inattendue du Parti du pouvoir du peuple (PPP). Le mouvement présidentiel a en effet demandé à retransmettre en direct les discussions entre son président Han Dong-hoon et Lee Jae-myung, son homologue du Minjoo, la principale force de l’opposition.La formation de centre-gauche n’est pas ravie de cette proposition, qui a été faite sans qu’elle n’ait été consultée au préalable. Elle dénonce ainsi une intention de faire de la prochaine entrevue Han-Lee « un show politique ».Les deux camps rivaux se livrent aussi à une guerre des nerfs autour des sujets que leurs chefs doivent aborder. Le PPP veut discuter, notamment, des moyens de voter au plus vite les projets ou les propositions de loi visant à améliorer le quotidien des sud-Coréens. Et ce, au lieu de se quereller sur la nomination ou non de procureurs indépendants en vue de faire la lumière sur les affaires dans lesquelles le pouvoir est soupçonné d’être impliqué. Un souhait qui n’est pourtant pas partagé par le Minjoo.