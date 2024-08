La présidence réunit son équipe de travail sur la coopération avec Prague

Photo : YONHAP News

Le Bureau présidentiel de Yongsan a organisé, hier, une réunion de sa task force, lancée pour approfondir les relations de coopération avec la République tchèque. Celle-ci a choisi, le mois dernier, l’entreprise sud-coréenne Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) pour la construction de deux réacteurs nucléaires.Les discussions ont porté pour l’essentiel sur les moyens d’élargir la coopération avec Prague, non seulement en matière de centrales nucléaires, mais également dans bien d’autres domaines : la finance, l’énergie, les sciences et les technologies, les infrastructures de transport ainsi que l’éducation. Sans oublier le prochain voyage du chef de l’Etat dans le pays d’Europe centrale.Il a alors été décidé de bien préparer le déplacement présidentiel, de manière à en faire une opportunité importante pour davantage renforcer le partenariat stratégique bilatéral.La conférence a été co-présidée par le tout nouveau conseiller spécial de Yoon Suk Yeol à la diplomatie et à la sécurité nationale, Chang Ho-jin, et le premier secrétaire présidentiel à la coordination politique, Sung Tae-yoon. Les représentants de plusieurs ministères concernés y étaient eux aussi présents.