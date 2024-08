La BOK gèle de nouveau son taux et abaisse ses prévisions de croissance pour 2024

Photo : YONHAP News

La Banque de Corée (BOK) a une nouvelle fois décidé de maintenir son taux directeur, à 3,5 %. Elle a fait cette annonce, aujourd’hui, à l’issue de la sixième réunion de l’année de son comité de politique monétaire.Il s’agit donc du treizième gel d’affilée depuis février 2023, une durée qui n’a jamais été aussi longue depuis la création de l’institution.Le comité a considéré qu’il était approprié de maintenir le cap de l’austérité, puisqu’à ce stade, il fallait continuer de scruter l’impact de plusieurs facteurs sur la stabilité des marchés financiers. Des facteurs comme l’inflation, la demande intérieure, le marché immobilier, celui de change, ou encore la dette des ménages.La Banque centrale a ajouté qu’elle allait décider du moment idéal pour abaisser son taux de référence en tenant compte des liens entre ces éléments.Par ailleurs, la BOK a revu à la baisse sa prévision de croissance annuelle en 2024, à 2,4 %. C’est un point de moins que son estimation de mai. Le gouvernement de Séoul et l’OCDE tablent, quant à eux, sur un bond de 2,6 %. Le KDI, think tank sud-coréen et le FMI, eux, font état de 2,5 %.La Banque de Corée a également abaissé son pronostic d’inflation pour cette année : de 2,6 à 2,5 %.Et pour 2025, elle maintient sa prévision de croissance, à 2,1 %.