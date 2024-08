Photo : YONHAP News

Billboard conquiert désormais la Corée du Sud. Après le Japon, le Brésil, la Chine ou encore le Canada, c’est au tour du pays du Matin clair de voir débarquer le magazine américain dans son industrie musicale. En effet, Billboard Korea va officiellement être lancé le 27 août avec un événement spécial intitulé « Billboard K-Power 100 ». Il se tiendra à la Maison des Hôtes de l'hôtel Shilla à Séoul.Cette initiative marque le début de ses activités dans la péninsule, avec un objectif majeur : mettre en avant l'importance de la musique populaire coréenne, notamment la K-pop, sur la scène mondiale. Son président, Mike Van, et sa rédactrice en chef, Hannah Karp, seront présents pour cet événement inaugural exceptionnel.Lors de cette célébration, Billboard Korea va même introduire un dictionnaire annuel des artistes de la musique coréenne, disponible en coréen et en anglais. Ce dernier servira de référence pour l'industrie musicale à l’échelle nationale comme internationale.L'éditrice de Billboard Korea, Yuna Kim, a souligné que cette plateforme allait jouer un rôle clé dans la découverte de nouveaux talents en Corée du Sud. Et ce, tout en offrant des opportunités d'expansion internationale aux artistes sud-coréens.