Séoul annonce une feuille de route pour la politique du commerce extérieur

Photo : KBS News

Le gouvernement a dévoilé aujourd’hui une nouvelle feuille de route pour sa politique relative au commerce extérieur.Cette « roadmap », établie lors d’une réunion des ministres concernés, mentionne les quatre principaux objectifs à atteindre.Il s’agit en premier lieu d’élargir le réseau d’accords de libre-échange avec les pays étrangers, au point de couvrir jusqu’à 90 % du PIB mondial. Pour ce faire, l’exécutif compte d’abord conclure l’accord de partenariat économique (APE) avec les pays d’Asie et d’Afrique, riches en ressources minérales et prometteurs pour la croissance, avant d’étendre ce réseau à leurs Etats voisins. Séoul souhaite donc relancer les négociations en vue de signer un traité commercial tripartite avec Pékin et Tokyo. Ces pourparlers avaient été suspendus en raison de la pandémie de coronavirus.Le pays du Matin clair entend aussi se préparer à un éventuel risque commercial. A cet effet, il pense solidifier sa coopération stratégique avec ses principaux partenaires comme les Etats-Unis, le Japon, l’Union européenne et la Chine, et minimiser les conséquences négatives de ce risque sur ses entreprises.L’administration de Yoon Suk Yeol cherchera en parallèle à tisser des liens de collaboration multilatéraux avec les nations de l’Indopacifique, et à signer un accord de coopération en matière de chaînes d’approvisionnement avec l’Australie et l’Indonésie.Le nouveau plan fait également état du renforcement de la sécurité économique ainsi que de la contribution au rétablissement de l’ordre commercial multilatéral.