Séoul traduit ses documents municipaux pour les résidents étrangers

Photo : YONHAP News

Séoul s'efforce de rendre la vie de ses étrangers plus confortable en fournissant des traductions en plusieurs langues de ses règlements. C’est ce qu’a annoncé, aujourd’hui, la municipalité.Les traductions sont principalement en anglais, et depuis 2016, certaines de ces réglementations sont également traduites en chinois.À ce jour, 356 documents ont été traduits en anglais. Cela représente 32,2 % de l'ensemble des règlements municipaux de Séoul. La ville a d’ailleurs précisé que c’était elle, parmi toutes les collectivités locales du pays, qui offrait le plus grand nombre de documents traduits à ses résidents étrangers.Le papier traduit le plus recherché est celui sur l’approvisionnement en eau de Séoul. Il est suivi de l'ordonnance sur la perception des frais et celles sur les constructions de la ville. Les domaines tels que la planification urbaine, les taxes municipales, les parcs urbains, l'amélioration de l'environnement, la réduction des taxes municipales, l'installation et la gestion des parkings, ainsi que la gestion des biens publics, ont également suscité de l'intérêt auprès des résidents étrangers.Cette année, la ville prévoit de sélectionner et de traduire une trentaine de documents supplémentaires jugés utiles.