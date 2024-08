Le tête-à-tête Han-Lee est reporté

Photo : KBS News

La rencontre entre le président du Parti du pouvoir du peuple (PPP), Han Dong-hoon, et son homologue du Minjoo, Lee Jae-myung, a soudainement été repoussée. Ils avaient rendez-vous, à l’origine, ce dimanche. Mais Lee a été diagnostiqué positif au COVID-19. Il doit se placer en isolement.Le dirigeant de la première formation de l’opposition a donc dû reporter aussi son déplacement, prévu aujourd’hui, pour rendre visite à l’ex-président de la République, Moon Jae-in.Dans ce contexte, on a appris aujourd’hui que les secrétaires généraux des patrons des deux mouvements s’étaient retrouvés hier après-midi, à l’insu des journalistes, pour préparer l’entretien de leurs chefs, et ce, contrairement à ce qui avait été initialement annoncé. Le parti présidentiel n’écarte pas la possibilité qu’il fasse attendre plus d’une semaine pour tenir l’entrevue Han-Lee.Les deux parties ne semblent pas encore être parvenues à un accord sur les sujets à absolument aborder lors de la rencontre.