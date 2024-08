COVID-19 : vers la fin de la vague estivale ?

Photo : KBS News

Bonne nouvelle. L’actuelle vague estivale de cas de COVID-19 pourrait bientôt se terminer. C’est une estimation de l’Agence pour le contrôle et la prévention des maladies (KDCA).Lors d’une réunion interministérielle consacrée à l’épidémie, tenue aujourd’hui, sa patronne a indiqué que le nombre de contaminations pourrait repartir à la baisse cette semaine, au plus tôt.Selon Jee Young-mee, la troisième semaine du mois d’août, quelque 1 440 hospitalisations ont été recensées. Soit une progression hebdomadaire de 5,7 %, contre 55,2 % pour la semaine précédente. La tendance haussière a donc ralenti. Au vue de cette situation, cette semaine, le nombre de patients hospitalisés serait moins élevé que celui initialement anticipé, à savoir 350 000 individus.La KDCA a également annoncé son plan de distribution des médicaments contre le coronavirus. Elle envisage d’en livrer pour un total de 177 000 personnes d’ici lundi prochain.De même, jusqu’à ce mardi, plus de 5,6 millions de kits d’auto-test ont été fabriqués par dix entreprises, et sont disponibles sur Internet, dans les supérettes et dans les pharmacies.