Sondage : la cote de popularité de Yoon baisse à 27 %

La cote de popularité de Yoon Suk Yeol est tombée à 27 %. C’est ce que révèle l’enquête de baromètre national (NBS) que quatre instituts, dont Embrain Public et Korea Research, ont menée entre les 19 et 21 août auprès de 1 200 adultes.Le président de la République a recueilli deux points de moins d’opinions positives, par rapport à la même enquête effectuée quinze jours auparavant. 63 % des personnes interrogées ont porté un jugement négatif sur l’action du gouvernement. C’est trois points de plus. .Quant à la popularité des formations politiques : le Parti du pouvoir du peuple (PPP), le mouvement présidentiel, a enregistré une baisse d’un point par rapport à la précédente étude pour atteindre 31 %. Le Minjoo, de centre gauche, a lui connu une hausse de cinq points pour s’élever à 29 %.Le niveau de confiance de ce sondage, effectué par téléphone, est de 95 % avec une marge d’erreur de 3,1 points.