5 620 000, c’est le nombre de personnes qui sont allées voir un film sud-coréen au cinéma, le mois dernier, en Corée du Sud. D’après les chiffres publiés, jeudi, par le KOFIC, l’équivalent du CNC en France, c’est une hausse de 69 % par rapport à juillet 2023.Notons aussi que c’est 8,2 % de plus que le même mois en 2017, 2018 et 2019, c’est à dire avant la crise sanitaire liée au COVID-19.Ce bon résultat est en grande partie du au succès des films de « taille moyenne » comme « Escape » du réalisateur Lee Jong-pil et « Handsome Guys » signé Nam Dong-hyeop. D’après les analyses du KOFIC, cette tendance montre que saison estivale ne rime plus avec blockbusters.