Aujourd'hui comme ce week-end, le temps sera généralement nuageux sur tout le pays et il y aura parfois des nuages dès le matin, notamment dans la région métropolitaine. Quelques précipitations sont à prévoir par intermittences ce vendredi et samedi.Concernant les températures, elles seront globalement similaire aujourd’hui et ce week-end. Sur le chemin du travail, il fait 26°C à Séoul et dans le Jeolla, 28°C à Busan et jusqu’à 30°C à Gangneung.Dans l’après-midi, il fera 32°C dans la capitale, 33°C à Busan et dans le Jeolla, 35°C à Daegu, 34°C à Ulsan ainsi qu’à Andong et la maximale sera pour Gangneung avec 36°C.