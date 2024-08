Incendie à Bucheon : 7 personnes décédées et 12 blessées

Photo : YONHAP News

Un incendie s'est déclaré, hier soir, vers 19h40, dans un hôtel de neuf étages situé dans l’arrondissement de Wonmi à Bucheon dans la province de Gyeonggi. Il a causé sept décès et douze personnes ont été blessées.Lors d'un briefing, tenu à minuit et demi, les services d'incendie ainsi que les autorités sanitaires ont annoncé que tous les blessés étaient soignés à l’hôpital et que leur vie n'était pas en danger. 23 clients étaient présents dans l'hôtel au moment de la catastrophe.Le feu a débuté au huitième étage, et la majorité des victimes ont été retrouvées à cet étage même et au neuvième. Achevé en 2003, ce bâtiment n'était pas soumis à l'obligation d'installer des extincteurs automatiques. Il n'y en avait donc pas dans les chambres.Les sapeurs-pompiers ont reçu, hier à 19h39, un signalement de fumée dans une chambre au huitième étage de l’hôtel. Ils se sont rendus sur place et ont réussi à éteindre complètement le feu à 22h26. A la suite de cet accident, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, Lee Sang-min, a ordonné de déployer tous les efforts nécessaires pour l’extinction et le sauvetage.