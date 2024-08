La Corée du Sud et le Paraguay signent un TIPF

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et le Paraguay ont signé un TIPF. Il s’agit d’un accord qui vise à améliorer des liens économiques et à faciliter la coopération dans de nombreux domaines. Notamment la chaîne d’approvisionnement, le numérique et les biotechnologies. C’est ce qu’a annoncé, aujourd’hui, le ministère sud-coréen de l’Industrie, du Commerce extérieur et de l’Energie.La cérémonie s'est tenue ce matin à Séoul, en présence du ministre délégué au Commerce extérieur, Cheong In-kyo, et du ministre paraguayen de l'Industrie et du Commerce, Javier Jiménez. C’est la seconde fois que la Corée du Sud signe un TIPF avec un pays membre du Marché commun du Sud (Mercosur). La première fois avait été avec le Brésil.Le Paraguay a enregistré une croissance économique de 4,6 % en 2023. Il dispose d'un environnement commercial avantageux avec des salaires bas et une fiscalité réduite. Ce pays, où l'industrie automobile sud-coréenne est déjà très développée, pourrait donc devenir une base pour l'expansion des exportations et l'implantation de l’industrie manufacturière du pays du Matin clair.Après la signature, les deux nations ont organisé une réunion de leurs ministres du commerce. A cette occasion, ces derniers ont discuté des moyens à mettre en place pour pérenniser cet accord, de la coopération dans les secteurs de l'industrie et de l'énergie, ainsi que des progrès de l'accord commercial Corée du Sud-Mercosur. Ils ont également convenu de préciser les thèmes de coopération par le biais du comité de coopération commerciale et d'investissement (TICC) attaché au TIPF.