BOK : l’inflation, les taux d’intérêts élevés et la hausse tardive des revenus freinent la consommation

Photo : YONHAP News

La Banque de Corée (BOK) a souligné que le ralentissement de la reprise de la demande intérieure était dû à la forte inflation, aux taux d'intérêt élevés et au retard dans l'amélioration des revenus.Selon le rapport sur les tendances récentes de la consommation privée, publié jeudi par la banque centrale, l'augmentation des prix a fait diminuer la consommation des biens de première nécessité. Et ce, en particulier chez les personnes âgées et les ménages à faible revenu, dont le pouvoir d'achat a chuté.De plus, le fardeau lié au remboursement des emprunts en raison des taux d'intérêt élevés limite la capacité de consommation. A cela s’ajoute l'augmentation des dettes des ménages. La consommation des biens durables est particulièrement touchée par les taux d'intérêt, et elle reste faible en raison du fait que les cycles de remplacement ne sont pas encore arrivés. Le retard dans l'amélioration des revenus des ménages rend également la reprise de la consommation plus difficile. D’autre part, le vieillissement de la population et la faible natalité modifient structurellement la propension à consommer.Cependant, la BOK prévoit qu'au second semestre de l'année, la consommation privée devrait se redresser progressivement en raison de l'amélioration des performances des entreprises et de la désinflation. Et cela améliorera le pouvoir d'achat réel des ménages.