Pyongyang fustige la vente américaine d'hélicoptères d'attaque AH-64E à Séoul

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a réagi, avec virulence, à l'introduction supplémentaire d’hélicoptères d'attaque américains AH-64E en Corée du Sud. Dans un communiqué publié jeudi, son ministère des Affaires étrangères a déclaré qu'il s'agissait d'une « provocation imprudente qui augmente l'instabilité sécuritaire ».Le régime de Kim Jong-un a souligné que l’autorisation par Washington de la vente de ces armes avait eu lieu en pleines manœuvres militaires Corée-USA « Ulchi Freedom Shield (UFS) ». Il a également dénoncé la « position contradictoire des forces américaines » qui affirment que cette transaction ne modifiera pas l'équilibre militaire fondamental dans la région tout en déclarant qu'elle permettra d'améliorer les capacités militaires de Séoul.Pyongyang a en outre menacé en affirmant, « plus les Etats-Unis s'entêtent à fournir du matériel de guerre à leurs alliés dans la région, plus la capacité de dissuasion stratégique du régime pour protéger les intérêts sécuritaires de la nation et la paix dans la région sera renforcée ».L'AH-64E Apache est l’hélicoptère de combat multirôle le plus avancé au monde. L'armée sud-coréenne en a acquis 36 en 2017. L’Agence de coopération de défense et de sécurité (DSCA) du département américain de la Défense a annoncé, lundi dernier, qu'un nouvel achat d'une valeur totale de 3,5 milliards de dollars par Séoul avait été autorisé.