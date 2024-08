JO : Yoon reçoit les athlètes de retour au pays

Photo : YONHAP News

Le président de la République a organisé, jeudi, un événement pour féliciter la délégation sud-coréenne ayant participé aux Jeux olympiques de Paris 2024.A cette occasion, Yoon Suk Yeol a souligné la nécessité de maintenir, voire de faire progresser, les méthodes ayant mené à de bons résultats, et d'innover concernant les pratiques jugées obsolètes. Objectif : créer un environnement d'entraînement libre et équitable. Il a également salué les performances des guerriers de Taegeuk qui ont ramené un total de 32 médailles et décroché la huitième place au classement général. Avant de leur promettre de les soutenir afin qu’ils puissent s'entraîner dans de meilleures conditions.Le chef de l’Etat a particulièrement adressé des mots d'encouragement à An Se-young, championne olympique en badminton, à Park Hyo-joo, haltérophile, et à Yeo Seo-jeong, une jeune gymnaste. Il a ensuite décerné la « Médaille de reconnaissance nationale » à 144 athlètes et 90 entraîneurs.A cette cérémonie ont assisté plus de 270 personnes. L’assemblée était composée des sportifs ayant participé aux Olympiades, de leurs familles, des entraîneurs, du personnel du village olympique de Jincheon, ainsi que des cuisiniers ayant accompagné l'équipe nationale à Paris.Lors du dîner, certains athlètes ont prononcé des discours et divers spectacles de célébration ont été montés. Au plus grand bonheur des jeunes amoureux de la k-pop, le girls band NewJeans et une unité de Seventeen étaient présents.