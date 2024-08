L’armée de l’air effectue un premier exercice de transport des missiles Patriot et Cheongung

Photo : YONHAP News

L'armée de l'air sud-coréenne a mené, jeudi, un exercice de transport aérien des missiles sol-air Patriot et Cheongung. Ceux-ci constituent les pièces maîtresses du système de défense antimissile de la Corée du Sud (KAMD). Et c'est une première.L’entraînement a eu lieu dans le cadre des manœuvres militaires sud-coréano-américaines « Ulchi Freedom Shield (UFS) », actuellement en cours. Elles ont pour but de défendre la péninsule en cas de conflit. L'exercice a simulé une situation où une unité de défense antimissile doit être réapprovisionnée en missiles guidés.Sur la piste de la base aérienne de Daegu, dans le sud-est du pays, des missiles factices Patriot et Cheongung ont été embarqués à bord d'un avion de transport C-130J pour être envoyés vers une autre base. Le missile Patriot mesure six mètres de long et pèse deux tonnes. Le Cheongung, lui, en mesure cinq de long et en pèse une. Les missiles factices, utilisés pour des raisons de sécurité, ont donc été fabriqués dans les mêmes dimensions et poids.Selon l'armée de l'air, des exercices destinés à vérifier les procédures de transport des missiles en question ont déjà été menés par le passé, mais c'est la première fois qu'un entraînement de transfert grandeur nature est effectué à l'aide d'un avion de transport.