Ministère des Affaires étrangères : les relations Séoul-Pékin doivent devenir plus saines et matures pour leur 32e anniversaire

Séoul a déclaré qu'à l'occasion du 32e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Corée du Sud et la Chine, le 24 août, il continuera de travailler avec Pékin pour que leurs relations se développent de manière plus saine et mature.C’est ce qu’a annoncé, hier, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Lee Jae-woong, lors d'un briefing régulier. Avant d’ajouter qu'il n'y aurait pas d'événement commémoratif pour cet anniversaire.Les relations bilatérales montrent des signes de reprise depuis la réunion entre le président sud-coréen Yoon Suk Yeol et le Premier ministre chinois Li Qiang en mai dernier, lors du sommet trilatéral Corée du Sud-Chine-Japon. Notamment, le programme d'échange des jeunes entre la Corée du Sud et la Chine a repris. Il avait été suspendu pendant cinq ans en raison du COVID-19. Une délégation de jeunes sud-coréens de 50 personnes participant à ce programme est actuellement dans l’empire du Milieu.De plus, le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Energie a organisé, en présentiel, la 7e réunion d'échanges de coopération économique et commerciale avec le gouvernement de la province du Shandong après cinq ans d'interruption. L'Association pour les échanges culturels amicaux entre la Corée et l'Asie, quant à elle, a tenu la 3e édition du « Concours d'échanges artistiques pour les adolescents Corée-Chine » après cinq ans de suspension.