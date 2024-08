L'Orchestre symphonique de la KBS se produit au festival international de musique Chopin

Photo : KBS News

L'Orchestre symphonique de la KBS participe au festival international de musique « Chopin et son Europe » sur invitation de l'Institut Frédéric Chopin de Pologne. Une première pour une formation sud-coréenne.Le public peut rencontrer ces musiciens au cours de deux soirées d’exception dans la salle de concert de la Philharmonie Nationale à Varsovie. L’occasion d'apprécier plusieurs œuvres soigneusement sélectionnées en l'honneur du 35e anniversaire des relations diplomatiques entre la Corée du Sud et la Pologne.Lors du premier concert, qui s'est déroulé hier, la formation a interprété « Arirang Fantasy », une composition moderne inspirée de la célèbre chanson folklorique coréenne, le concerto pour violon n°1 du compositeur polonais Szymanowski, ainsi que la symphonie n°8 de Dvořák. Aujourd'hui, l'orchestre doit jouer le concerto pour piano n°2 de Chopin en compagnie du pianiste Eric Lu et la symphonie n°2 de Sibelius.Pour sa 20e édition, le festival a également accueilli l'orchestre symphonique de Londres, l'orchestre philharmonique de Varsovie, ainsi que les pianistes de renom comme Garrick Ohlsson et Dang Thai Son.Par ailleurs, ce samedi 24 août, l'orchestre symphonique de la KBS montera également sur la scène du 25e festival international de musique Špilberk, qui se tient au château éponyme à Brno en République tchèque. Notons que c'est une première pour un ensemble musical asiatique.