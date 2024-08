Présidentielles aux USA : des sénateurs attendus à Séoul début septembre

Photo : YONHAP News

A l'approche des élections présidentielles aux Etats-Unis, en novembre, une délégation du Sénat américain se rendra en Corée du Sud au début du mois prochain. C'est ce qu'on a appris, jeudi, de plusieurs sources diplomatiques.Le sénateur républicain Bill Hagerty du Tennessee, proche de l'ancien président et candidat à la Maison Blanche Donald Trump, et l'élu démocrate Chris Coons du Delaware, homme de confiance du président Joe Biden, en feront partie.Dans un communiqué, Hagerty a fait savoir que la délégation, conduite par lui-même, effectuera une visite au Japon et en Corée du Sud et participera notamment au Dialogue économique trilatéral qui se tiendra le 4 septembre à Séoul. Cet événement rassemble les acteurs publics et privés majeurs des économies sud-coréenne, américaine et japonaise. Il en est à sa deuxième édition après celle organisée l'an dernier à San Francisco.La visite des sénateurs proches des hauts dirigeants des camps républicain et démocrate devrait offrir une occasion de mieux comprendre les grandes lignes des politiques qu'entendent mettre en place les candidats Donald Trump et Kamala Harris concernant la péninsule et le commerce sud-coréano-américain.