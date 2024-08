Météo : la grisaille va s’installer au fil de la journée

Photo : YONHAP News

En ce dernier lundi du mois d’août, le temps est morose au pays du Matin clair. En effet, au réveil, la grisaille domine dans la majorité du territoire avec une exception faite pour le Jeolla et les territoires insulaires de Jeju. Dans l’après-midi, en revanche, toutes les régions seront susceptibles de recevoir quelques gouttes de pluie.Concernant les températures, sur le chemin du travail, il fait 27°C à Séoul, tout comme à Gwangju, à Ulsan ainsi qu’à Daegu. Il fait 25°C, la minimale, à Gangneung, et 29°C à Busan, la maximale. Dans les régions intérieures, le mercure est compris entre 26 et 27°C.Dans la seconde partie de journée, il fera 31°C dans la capitale, ainsi qu’à Yeosu et Gangneung. Dans la diagonale allant de Gwangju à Cheongju en passant par Daejeon, il fera 33°C, tout comme à Andong et Daegu. Le mercure grimpera jusqu’à 32°C à Jeju ainsi qu’à Busan.