Le gouvernement prend des mesures pour stabiliser les prix du riz

Photo : KBS News

Le gouvernement et le Parti du pouvoir du peuple (PPP), le parti présidentiel, ont décidé d'acheter 50 000 tonnes supplémentaires de riz, issus des récoltes de l'an dernier. Objectif : stabiliser les prix de ce produit agricole. C'est ce qu'a fait savoir, dimanche, le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales.L'exécutif avait déjà commandé, en 2023, 400 000 tonnes de riz pour la réserve publique et 50 000 pour les aides à l'étranger. Cette année, il en avait encore acheté 50 000 tonnes en février et 50 000 de plus en juin.Parallèlement, un plan de dynamisation de la demande en riz sera également élaboré pour faire écouler les 10 000 tonnes détenues par la Fédération des coopératives agricoles du pays (NACF).Selon le ministère, la baisse des cours du riz s'est mise à ralentir en août, grâce à cette série d'achats publics. Mais l'exécutif a décidé d'agir de manière préventive, la saison de la récolte étant proche.Qui plus est, le ministère a présenté d'autres dispositifs pour soutenir les cours de cette céréale : développer d'autres produits agricoles pouvant remplacer la culture rizière, diversifier les variétés de cette céréale et promouvoir l'industrie de transformation alimentaire.Avec une production de 3,7 millions de tonnes l'an dernier, les prix du riz n'avait cessé de baisser ces dix derniers mois. Et dans le courant du mois d’août, 20 kg de riz étaient achetés 44 435 wons, soit un peu moins de 30 euros. Cela représentait alors un recul de 18 % par rapport au 5 octobre 2023. Face à cette dégringolade, les agriculteurs avaient même retourné leurs rizières, demandant de garantir des cours raisonnables.