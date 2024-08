Chuseok : soutien gouvernemental d'envergure pour stabiliser les prix à la consommation

Photo : YONHAP News

A quelques semaines de Chuseok, la fête des récoltes, le gouvernement et le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation présidentielle, se sont réunis pour élaborer des mesures permettant de stabiliser les prix à la consommation.170 000 tonnes d'une vingtaine de produits de saison tels que les pommes et les choux, seront mises sur le marché. C'est un record en la matière.Des coffrets cadeaux constitués de produits agricoles seront distribués à des tarifs réduits, pour en stimuler la demande. En effet, les prix à la production du riz et de la viande de bœuf, par exemple, baissent de manière spectaculaire ces derniers jours.Durant les congés de la plus importante fête traditionnelle nationale, qui s'étalent cette année du 15 au 18 septembre, tous les péages d'autoroute seront gratuits et les voyageurs en provenance de provinces à destination Séoul bénéficieront d’une remise de 30 à 40 % pour leur billet de train à grande vitesse (KTX) ou du train très rapide (SRT).Ce n'est pas tout. Les contrôles gouvernementaux seront d'ailleurs renforcés afin de prévenir des éventuels retards de versement de salaires ou de sommes dues aux sous-traitants. Par ailleurs, afin de booster la consommation, l'exécutif pourrait temporairement augmenter les crédits d'impôt à appliquer aux paiements par cartes bleues et aux dépenses survenues dans les marchés traditionnels.