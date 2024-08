Kim Jong-un assiste aux phases de test de drones de combat

Photo : YONHAP News

En Corée du Nord, Kim Jong-un a assisté aux phases de tests de drones suicides et a appelé à une plus grande production de ces munitions.Le Rodong Shinmun a rapporté, aujourd'hui, que le numéro un nord-coréen avait dirigé, samedi, les essais des nouveaux drones, récemment développés par l'Institut de recherches dédié, affilié à l'Académie des sciences de la défense nationale.D'après le quotidien nord-coréen, « mis au point pour attaquer toute cible ennemie sur terre et en mer, ces drones ont réussi à voler sur les parcours préétablis et à détruire des cibles avec précision ».Lors de cette inspection, Kim Jong-un a souligné qu’aux « vues des avancées des sciences militaires d'aujourd'hui et des conflits internationaux actuels, le développement des capacités d'attaque du pays par des drones est crucial afin de se préparer à une potentielle guerre ».Kim III a poursuivi, demandant d'une part « de mettre au point des armements stratégiques dont des torpilles nucléaires ainsi que des drones sous-marins », et, d’autre part, d'y appliquer des technologies basées sur l’intelligence artificielle. Il a également dit tenir à accélérer le déploiement des drones kamikazes dans son armée le plus tôt que possible.Le journal du pays communiste a également publié les images de l'explosion de chars de combats de type K-2, des cibles factices, attaqués par deux de ses drones. C'est la première fois que la Corée du Nord révèle ses engins volants de combat.