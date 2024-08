Les partis au pouvoir et de l'opposition s'entendent enfin pour traiter des projets de loi

Photo : KBS News

Le Parti du pouvoir du peuple (PPP) et le Minjoo se sont enfin mis d'accord pour traiter, ce mercredi, une dizaine de projets de loi relatifs à la vie quotidienne de la population. Une première depuis le début de cette 22e législature.Le parti présidentiel et la première force de l'opposition vont donc commencer leur première collaboration par l'adoption du projet de la « loi Goo Ha-ra », du nom d’une star de la K-Pop et ex-membre du girls-band KARA. Ce dernier vise à empêcher les parents qui n’accomplissent pas leurs devoirs envers leurs enfants d’hériter du patrimoine lorsque ceux-ci décèdent.La loi favorable à l'équilibre entre la vie de famille et le travail sera également traitée, afin d'étendre les congés parentaux à vingt jours pour les pères, contrairement aux dix en vigueur actuellement. Elle permettra également d’augmenter les jours de congés rémunérés pour le traitement de l'infertilité de trois jours par an à six.En plus, les deux camps ont prévu d’adopter la loi spéciale destinée à soutenir les victimes des fraudes immobilières liées au « jeonse ». Le « jeonse » est un système de location sud-coréen, basé sur un gros dépôt de garantie à l’arrivée dans le logement et un loyer très faible. Cette proposition de loi prévoit que la société publique Korea Land and Housing Cororation (LH) acquière aux enchères les logements faisant l'objet de fraudes pour, soit les louer aux victimes pour une longue durée, soit leur verser les plus-values réalisées aux enchères.D'autres projets de loi, dont celui stipulant la promotion de la coopération entre les grandes entreprises et les PME ou l'amendement du Code du travail, seront eux aussi traités.Ceci dit, les députés des deux camps ne sont toujours par parvenus à une entente pour adopter la loi sur les soins infirmiers, destinée à institutionnaliser les métiers dénommés en anglais « physician assistants », joués sur le terrain par les infirmiers.