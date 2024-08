Pyongyang désigne l'OTAN comme la plus grande « alliance pour la guerre »

Photo : Reuters / YONHAP News

« L'Organisation du traité de l'Atlantique nord (OTAN) est la plus grande alliance pour la guerre au monde, et elle est dirigée par les Etats-Unis. C’est cette entité qui, déraillant, sème la menace d’une guerre en Europe, voire dans l'Asie-Pacifique ». Ces termes sont issus d’un livre blanc nord-coréen intitulé « Une alliance de guerre, basée sur des ambitions hégémoniques extrêmes ». Il a été publié le jour du 75e anniversaire de la fondation de l'institution, par le ministère des Affaires étrangères du pays communiste et son Institut pour la paix et le désarmement.Le texte, cité par l'agence de presse officielle du royaume ermite, la KCNA, a ainsi pointé du doigt l'OTAN comme « une autre élément menaçant dans la carte géopolitique entourant la péninsule ». La raison : le concept stratégique adopté lors du sommet 2022 de l’organisation parle de la Chine comme « présentant des défis systémiques » et la Russie, comme « la plus grande menace directe ».Dans ce livre blanc a également été souligné que, confronté à un environnement sécuritaire menaçant, le régime allait doubler ses efforts pour garantir l'équilibre des puissances dans la région, pour prévenir tout conflit armé et pour contribuer à la paix et à la sécurité du monde.