La Corée du Sud et les Etats-Unis débutent l’exercice conjoint « Ssangyong »

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et les Etats-Unis ont lancé, aujourd’hui, leur exercice conjoint de débarquement amphibie « Ssangyong » sur la côte est de la péninsule et à Pohang, dans la province de Gyeongsang du Nord. Les manœuvres se dérouleront jusqu’au 7 septembre. Le commandement des opérations de drones va y participer pour la première fois depuis sa fondation en septembre 2023.L’entraînement mobilisera des forces d’assaut amphibie au niveau de division ainsi qu'environ 40 navires, 40 aéronefs sud-coréens et américains, ainsi qu’une quarantaine d'autres des Royal Marines du Royaume-Uni.D’ailleurs, les infanteries de marine des deux alliés créeront un état-major conjoint pour diriger les opérations à bord du ROKS Marado. Les manœuvres se dérouleront, étape par étape, passant par la tenue d'une réunion, l’embarquement des militaires et des équipements, les opérations d’escorte jusqu’à l’exécution des « actions décisives » et à l’atteinte de l’objectif.