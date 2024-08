Coûts de la défense : la 7e réunion sur le SMA se tient demain à Séoul

Photo : YONHAP News

Le septième volet des négociations du 12e Accord spécial sur le partage des coûts du stationnement de GIs en Corée du Sud (SMA) va commencer demain à Séoul. C’est ce qu’a annoncé, ce matin, le ministère sud-coréen des Affaires étrangères. La réunion durera jusqu’à ce jeudi.Il reste à savoir si la Corée du Sud et les Etats-Unis trouveront un terrain d’entente avant l’élection présidentielle américaine, prévue en novembre. Les deux parties avaient lancé leur première réunion en avril, à Hawaï, avant de se retrouver une ou deux fois par mois pour en discuter.Petit rappel : les coûts de la défense, assumés par Séoul, sont alloués à trois catégories, à savoir les salaires des sud-Coréens embauchés par les forces américaines, la construction d’infrastructures et la logistique militaire.Le 11e SMA, signé en 2021, sera valide jusqu’à la fin de 2025. Selon ce dernier, les contributions financières sud-coréennes avaient augmenté de 13,9 % sur un an pour s’élever à 1 183,3 milliards de wons, soit 796,94 millions d’euros. Jusqu’à l’année prochaine, ce montant est relevé en fonction du taux de hausse des coûts de la défense du pays du Matin clair.