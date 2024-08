Suga présente ses plus plates excuses pour l’affaire du scooter électrique

Photo : YONHAP News

Suga, membre du groupe au succès planétaire BTS, a présenté des excuses publiques après avoir été interrogé par la police pour avoir conduit, en état d'ébriété, un scooter électrique sur des trottoirs. C’était le 6 août. Dans une lettre publiée le 25 août sur Weverse, il a exprimé de profonds regrets pour son comportement, reconnaissant avoir déçu ses fans et porté atteinte à l'image de son groupe. L'accident s'est produit dans le quartier de Hannam. Ses tests ont révélé un taux d'alcoolémie de 0,227 %, bien au-delà du seuil de révocation de permis qui est de 0,08 %.Après la révélation de l'incident, Suga avait été critiqué pour avoir minimisé la situation en déclarant à la police qu'il n’avait bu qu’une bière et en utilisant le terme de « trottinette électrique » au lieu de « scooter électrique » dans sa première lettre d'excuses. Il a admis ces erreurs dans une nouvelle déclaration, s'excusant pour la confusion et promettant de ne plus répéter de tels comportements.Suga a également exprimé ses remords envers ses collègues et ses fans, affirmant qu'il accepterait toutes les sanctions et critiques qui découleront de cette affaire. Actuellement en service en tant qu'agent de service civil, il a été interrogé par la police le 23 août, et les autorités envisagent l'annulation de son permis de conduire.