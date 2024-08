Les investissements étrangers représentant un potentiel risque pour la sécurité vont être soumis à des examens complémentaires

Photo : YONHAP News

À partir de demain, les autorités administratives pourront examiner d'office les investissements étrangers représentant une potentielle menace pour la sécurité nationale.Le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Énergie a annoncé que l'amendement du décret d'application de la loi sur la promotion des investissements étrangers, qui contient ces dispositions, entrera en vigueur le 27 août.Le ministère a expliqué que cet amendement permettrait « de réguler efficacement les investissements étrangers qui pourraient menacer la sécurité nationale tout en augmentant la prévisibilité pour les investisseurs étrangers ».Le décret stipule que, même si les investisseurs étrangers ne déclarent pas volontairement leurs investissements, les autorités administratives pourront les examiner d'office si elles soupçonnent un risque pour la sécurité nationale.De plus, les investissements étrangers dans des entreprises détenant des technologies stratégiques nationales avancées seront également ajoutés à la liste des sujets soumis à un examen de sécurité. Les investisseurs pourront demander aux autorités administratives de vérifier si leur projet est soumis à un examen de sécurité avant de le déclarer, et ils recevront une réponse dans un délai de trente jours.