Près de 180 sud-Coréens sont arrivés dimanche en Israël

Sur fond d’escalade des tensions au Proche-Orient, 180 sud-Coréens ont atterri ce dimanche en Israël. Objet : participer à un rassemblement religieux.Le nombre de ressortissants sud-coréens, actuellement en séjour dans l’Etat hébreu, est désormais porté à près de 680. Le gouvernement de Séoul leur recommande fortement de quitter le pays au plus vite.A en croire un responsable du ministère des Affaires étrangères, jusqu’à présent, aucun préjudice n’a été signalé parmi eux, et l’exécutif continuera de veiller à leur sécurité.Israël et le Hezbollah poursuivent leurs affrontements. L'armée israélienne menait, ce dimanche, des frappes préventives au Liban, sur des installations militaires du mouvement chiite. Cet allié de l’Iran a lui aussi lancé une attaque d’ampleur contre l’Etat hébreu.A l’heure actuelle, près de 90 sud-Coréens demeurent toujours au Liban et 100 sont en Iran.