Météo : un mardi sous la grisaille

Photo : KBS News

En ce dernier mardi du mois d’août, le temps est maussade au pays du Matin clair. Ce matin, la grisaille domine, à l’exception de l’île de Jeju sous le soleil. Dans l’après-midi, le ciel se dégagera un peu par intermittence, mais il faut également s’attendre à de la pluie sur la grande majorité du territoire.Concernant les températures, sur le chemin du travail, il fait 24°C, la minimale, à Chuncheon et Gangneung. Séoul enregistre 25°C, et la maximale est pour Jeju avec 30°C. Il fait entre 26 et 27°C dans le Jeolla ainsi que dans les régions intérieures.Dans la seconde moitié de journée, l’amplitude des températures sera faible puisqu’il fera entre 30 et 32°C sur tout le territoire, dont 31°C dans le Jeolla.