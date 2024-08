Numerus clausus en médecine : cacophonie au sein du camp présidentiel ?

Photo : KBS News

Le camp présidentiel se divise sur l’augmentation du nombre d’étudiants dans les écoles de médecine.En dépit d’une vive protestation du corps médical, il a été décidé de recruter, l’an prochain, un total de 4 567 étudiants, soit 1 509 de plus que cette année. La majorité des médecins s’y oppose et s’engage toujours dans la lutte contre ce projet gouvernemental. La colère est particulièrement vive chez les internes et nombre d’entre eux ont présentés leur démission aux hôpitaux. Cela continue de perturber les services de santé.Afin de tenter de débloquer une telle situation, le Parti du pouvoir du peuple (PPP), le mouvement présidentiel, aurait proposé au gouvernement, de manière informelle, de suspendre temporairement la hausse du nombre de ces étudiants pour 2026, et non pas pour l’an prochain.Selon un membre du PPP, son patron Han Dong-hoon a fait cette proposition pour convaincre les internes de retourner au travail, et pour débattre à nouveau les mesures allant dans le bon sens.Pourtant, le Bureau présidentiel de Yongsan n’aurait pas voulu en entendre parler. Il se serait contenté de recevoir diverses propositions par le biais de multiples canaux. Et d’ajouter qu’il n’y a pas de changement dans le projet gouvernemental.On a également appris que Han avait rencontré, le 20 août, le chef du comité d’urgence de l’association des médecins internes, Park Dan. Les deux hommes auraient alors discuté des moyens de trouver une solution à la situation, qui épuise leurs concitoyens.