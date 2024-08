La FBC obtient gain de cause face à la KCC sur les nominations de certains de ses membres

Photo : YONHAP News

La Fondation pour la culture audiovisuelle (FBC), a obtenu son injonction préliminaire contre la Commission des communications (KCC), l’autorité de régulation de l’audiovisuel.La direction du premier actionnaire de la radiotélévision MBC avait demandé au tribunal administratif de Séoul d’invalider le remplacement de six de ses neuf membres par la KCC.Pour rappel, la nouvelle patronne controversée de cette institution, Lee Jin-sook, les avait nommés le jour même de sa prise de fonction, le 31 juillet. Ces six personnalités sont connues pour leur soutien à l’administration conservatrice de Yoon Suk Yeol. Quant à la direction qui avait déposé la requête, elle avait été nommée par le gouvernement précédent, celui de Moon Jae-in, de centre-gauche.Hier, le tribunal a donc débouté la KCC, au motif qu’il y a urgence de suspendre l’entrée en vigueur des nouvelles nominations contestées, en considération du temps nécessaire jusqu’à la fin du procès qui commencera prochainement.La présidence n’a pas tardé à réagir à cette décision de justice. Effectivement, elle a annoncé la respecter et attendre le jugement en appel.