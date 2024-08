Séoul entend développer ses douze technologies stratégiques phares

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a dévoilé, hier, son premier plan cadre pour le développement des technologies stratégiques nationales. Un plan qui vise à s’assurer les futurs vecteurs de croissance et les capacités en matière de technologies.Pour y parvenir, une enveloppe de plus de 30 000 milliards de wons, soit plus de 20 milliards d’euros, sera déboursée, sur les cinq prochaines années, pour les douze technologies stratégiques sélectionnées. Ces dernières comprennent notamment celles des semi-conducteurs, des écrans d’affichages, des batteries rechargeables ou encore de l’intelligence artificielle (IA).L’exécutif compte aussi augmenter fortement les investissements dans les trois domaines qu’il considère comme pouvant changer la donne. Il s’agit des puces d’IA, des biotechnologies de pointe et des technologies quantiques.De même, un total de 3 000 milliards de wons, l’équivalent de 2 milliards d’euros, seront investis d’ici 2033 dans les dix projets phares de recherche et développement. Parmi eux, le module lunaire et les logiciels de Cloud de conception nationale. Sans oublier l’exploration de nouveaux projets comme ceux liés à la robotique de pointe et l’hydrogène.Objectif affiché : se doter de six des meilleures technologies au monde, contre trois actuellement, et de quinze nouvelles entreprises licornes valorisées à plus d’un milliard de dollars.