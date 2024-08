Jeux paralympiques : la Corée du Sud souhaite terminer dans le top 20

Photo : YONHAP News

Les Jeux paralympiques de Paris 2024 vont se dérouler du 28 août au 8 septembre en France. 22 parasports sont au programme, pour un total de 549 épreuves. La chasse aux médailles ne débutera que jeudi afin de permettre à l’ensemble des athlètes de profiter de la cérémonie d’ouverture.Dans la Ville Lumière, la Corée du Sud sera représentée par 83 sportifs dans 17 disciplines, dont le tir à l’arc, le badminton et la natation, ainsi que de 94 membres de la direction. Parmi eux, Seo Min-kyu, joueur de boccia, né en 2005, est le plus jeune, et l'archère Kim Ok-geum, née en 1960, la plus âgée.L’objectif des guerriers de Taegeuk et de remporter plus de cinq médailles d’or et de terminer parmi les vingt meilleurs dans le classement général. A Tokyo, ils ont dû se contenter de la 41e place avec, entre autres, deux breloques dorées.