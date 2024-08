AP : Washington va reconsidérer le permis d’environnement pour l’usine de Hyundai Motor en Géorgie

Photo : YONHAP News

Le groupe automobile sud-coréen, Hyundai Motor, a commencé, en octobre 2020, à construire une usine de véhicules électriques et de batteries dans le comté de Bryan en Géorgie aux Etats-Unis. Et ce, dans le cadre de son plan « Metaplant America » ou « HMGMA ».Or, ce projet risque d’être perturbé. Car, il doit être soumis à une nouvelle évaluation environnementale.A en croire l’agence de presse AP, le Corps du génie de l'armée de terre des Etats-Unis (USACE) a décidé de revoir le permis d’environnement, accordé à ce projet de 7,6 milliards de dollars avant son lancement. Cette décision fait suite à des plaintes déposées par les défenseurs de l’environnement.En effet, ceux-ci ont reproché aux autorités de régulation concernées de ne pas avoir correctement évalué les impacts potentiels de l’usine sur le réseau de distribution d'eau de la région.Si tout allait bien, l’usine du groupe sud-coréen devait entrer en service en octobre prochain et créer environ 8 000 emplois.