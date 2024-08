Projet de budget 2025 : une hausse de 3,2 % par rapport à 2024

Photo : KBS News

Le gouvernement vient de finaliser son projet de budget pour 2025. Un projet qui définit les recettes et les dépenses de l’Etat.Pour les dépenses, l’exécutif estime le montant à 677 400 milliards de wons, près de 456 milliards d’euros. Soit une augmentation de 3,2 % par rapport à cette année. C’est donc la deuxième année consécutive que la hausse reste autour de 3 %. Pour 2024, ce chiffre est de 2,8 %.La revalorisation la plus importante concerne la recherche et développement (R&D). 29 700 milliards de wons y seront consacrés. Ce qui représente une progression de 11,8 % en un an. Pour cette année, il a été reproché à l’administration de Yoon Suk Yeol d’avoir acté des coupes drastiques.Les crédits pour la santé, la protection sociale et l’emploi sont eux aussi en hausse de près de 5 %.Sans surprise, l’augmentation concerne aussi les foyers aux revenus très modérés, les seniors en difficulté, ou encore les petits commerçants. Même son de cloche du côté du budget alloué pour doper la natalité, pour le congé parental et pour la garderie des enfants.En ce qui concerne les dépenses pour la défense nationale, le montant doit dépasser pour la première fois la barre de 60 000 milliards de wons, soit 40 milliards d’euros. Une enveloppe qui doit financer la rémunération de soldats. Un caporal-chef pourra ainsi toucher au maximum 2 050 000 wons par mois, contre 1 650 000 actuellement.Le seul secteur perdant : les infrastructures. Les crédits qui y sont affectés sont en baisse de 3,6 % par rapport à cette année.