Projet de budget 2025 : Yoon Suk Yeol souligne l’importance de l’assainissement

Photo : YONHAP News

L’établissement du projet gouvernemental du budget 2025 s’est invité dans le débat du conseil des ministres hebdomadaire de ce mardi.Yoon Suk Yeol, qui a présidé la réunion, a souligné l’importance de l’efficacité des dépenses publiques.Le chef de l’Etat a saisi l’occasion pour de nouveau pointer du doigt l’administration précédente. Selon lui, durant le quinquennat de celle-ci, 2017-2022, la dette de l’Etat avait augmenté de plus de 400 000 milliards de wons, soit 270 milliard d’euros. Cela a suscité des difficultés pour le gouvernement actuel. C’est la raison pour laquelle celui-ci a établi un budget visant à réduire les déficits publics et l'accumulation de la dette.Le président Yoon a tenu à rappeler que les crédits consacrés à la santé publique et aux soins médicaux ont pourtant augmenté fortement, à environ 2 000 milliards de wons.Le dirigeant a précisé que cette enveloppe serait débloquée plus particulièrement pour les cinq filières jugées clés, dont le recrutement des professionnels de santé et la gestion des accidents médicaux.Le locataire du Bureau de Yongsan a par ailleurs demandé aux ministères concernés de se préparer à l’arrivée de nouveaux typhons et de contrer les crimes sexuels en ligne, plus particulièrement les images manipulées ou « deepfake ».