Nucléaire : Westinghouse conteste le choix de KHNP par Prague

Photo : YONHAP News

Westinghouse n’est pas content de la récente décision de Prague, qui a choisi son concurrent sud-coréen KHNP pour ses nouveaux réacteurs.L'entreprise américaine spécialisée dans les centrales nucléaires a alors remis en question cette sélection auprès de l’Agence anti-monopole tchèque.Selon le groupe américain, la firme sud-coréenne a utilisé les technologies dont il possède la propriété intellectuelle, pour la conception de ses réacteurs à eau pressurisée APR1000 et APR1400.Hors de question pour le gouvernement de Séoul et KHNP. Selon cette filiale de la société d’électricité sud-coréenne Kepco, Westinghouse ne fait que répéter ses précédentes revendications avancées dans la bataille judiciaire qui les oppose pour les affaires distinctes.Le spécialiste sud-coréen du nucléaire a donc assuré qu’il ferait en sorte que la protestation du groupe américain ne complique pas son projet dans le pays d’Europe centrale. Et ce, en étroite communication et coopération avec celui-ci.