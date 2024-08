Le KHMU lance un appel à la grêve générale ce jeudi

Photo : YONHAP News

L’épreuve de force entre l’exécutif et le monde médical continue depuis maintenant six mois. A l’origine de cette confrontation, on vous le rappelle, le projet gouvernemental d’augmenter le nombre des étudiants dans les écoles de médecine.Dans cette situation, déjà préoccupante, le syndicat des travailleurs de la santé et de la médecine (KHMU) a déposé un préavis de grève générale pour la mobilisation de ce jeudi. Ses membres sont majoritairement des infirmiers et des infirmières de 61 hôpitaux publics et privés de tout le pays.Ils ont quand même assuré que les services d’urgence et ceux pour les malades graves seraient épargnés par leur mouvement. De fait, ils ont promis d’y déployer les effectifs indispensables.Cela dit, l’inquiétude grandit, puisque le COVID-19 est de retour et que Chuseok, la fête traditionnelle des moissons, approche.Le gouvernement s’y prépare. Son chef, Han Duck-soo a convoqué aujourd’hui une réunion interministérielle en vue de plancher sur les mesures à prendre. Avant même cette conférence, les autorités sanitaires avaient décidé de maintenir 24h sur 24 les systèmes de soins d’urgence.