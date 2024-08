Photo : YONHAP News

Ce mercredi, le ciel brille dans la moitié nord du pays mais la grisaille domine dans le sud, voire même de la pluie est prévue dans l’après-midi.Concernant les températures, sur le chemin du travail, il fait 25°C à Séoul, tout comme à Suwon, Ulsan et Daegu. 26°C sont enregistrés sur la côte sud et Jeonju, et la minimale est de 23°C à Gangneung.Dans la seconde partie de journée, l’amplitude des températures sera assez faible car il fera entre 31, sur la côte sud, et 33°C, dans les régions intérieures.