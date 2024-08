Parlement : ouverture d’une séance plénière pour adopter plusieurs lois liées à la vie quotidienne du peuple

Photo : YONHAP News

A l'Assemblée nationale, le parti au pouvoir et l'opposition tiendront aujourd'hui une séance plénière pour soumettre au vote plusieurs projets de loi liés à la vie quotidienne, dont notamment la loi relative aux fraudes au « jeonse » et la loi dite « Goo Ha-ra ». C'est la première fois depuis le début de la 22e législature que les deux camps rivaux soumettent par consensus au vote d'une séance plénière des lois touchant la vie du peuple.La loi spéciale sur les fraudes au « jeonse » a pour but de soutenir les victimes des escroqueries liées à ce système de location sud-coréen, basé sur un gros dépôt de garantie à l’arrivée dans le logement et un loyer très faible. Le texte prévoit notamment que la société publique Korea Land and Housing Cororation (LH) acquière aux enchères les logements faisant l'objet de fraudes et les louent aux victimes pour une durée maximale de vingt ans.La loi dite « Goo Ha-ra », du nom d’une star de K-Pop, aujourd'hui décédée, vise à empêcher les parents n’ayant pas accomplis leurs devoirs envers leurs enfants d’hériter du patrimoine de ces derniers.En outre, des amendements à la loi sur la promotion de la coopération entre de grandes entreprises et les PME, à la loi sur l'industrie du gaz urbain ou encore à la loi sur la protection des victimes d'actes criminels feront également l'objet de votes aujourd'hui.La proposition de loi sur les soins infirmiers devrait elle aussi être soumise à la séance plénière. Le texte qui vise notamment à reconnaître la profession de « physicien assistant (PA) » a été adopté hier par la sous-commission législative de la commission de la santé et du bien-être, grâce à un compromis de dernière minute entre les partis au pouvoir et d'opposition.