J-1 avant le coup d'envoi des Paralympiques 2024

Photo : YONHAP News

Dernière ligne droite avant les Jeux Paralympiques de Paris 2024. Cette célébration mondiale des athlètes en situation de handicap débutera demain avec la cérémonie d'ouverture, marquant le coup d’envoi de douze jours intense de compétition.Environ 4 000 athlètes provenant de 182 pays, sur les 183 nations membres du Comité International Paralympique (CIP), se disputeront 549 médailles d'or dans 22 sports jusqu'au 8 septembre.Contrairement à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques qui s'est tenue sur la Seine, celle des Paralympiques aura lieu sur les Champs-Élysées, reliant l'Arc de Triomphe, décoré du symbole paralympique « Agitos », à la Place de la Concorde.La Corée du Sud envoie une délégation de 177 membres, dont 83 athlètes qui participeront à 17 épreuves, telles que le goalball et la boccia, qui sont des disciplines exclusivement parasportives.Le joueur de tennis de table, Kim Young-gun, et le cycliste, Lee Do-yeon, ont été nommés capitaines des équipes nationales masculine et féminine, tandis que le canoéiste, Choi Yong-beom, portera le drapeau lors des cérémonies d'ouverture et de clôture.