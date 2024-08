Hybe VS Min Hee-jin : la PDG d’Ador destituée, elle réagit

Photo : KBS News

Min Hee-jin, la PDG d'ADOR, vient d’être remplacée par Kim Joo-young, l’ancien directeur interne du label. C’est hier, après l’annonce de Hybe, la maison mère de l’agence, qu’elle a exprimé son opposition face à ce retournement soudain de situation. Elle a d’ailleurs qualifié cette décision de « destitution unilatérale ».ADOR a déclaré que Kim, spécialiste en gestion des ressources humaines, serait chargé de stabiliser son organisation et de réorganiser sa structure interne. Avant d’ajouter que, cette fois-ci, une séparation stricte entre les métiers de production et de gestion sera appliquée ; comme c’est le cas dans les autre filiales de Hybe actuellement. Min n’est donc plus PDG, mais reste membre du conseil d’administration et continuera de s’occuper des activités relatives à la production de NewJeans.En réponse, la créatrice du groupe au succès mondial NewJeans, a immédiatement contesté cette annonce, en déclarant : « Le conseil d'administration a décidé de me destituer de mon poste de PDG de manière unilatérale, sans tenir compte de ma volonté ». Avant d’ajouter que cette action constitue une violation grave du contrat entre actionnaires et qu’elle n'a fait l'objet d'aucune consultation préalable.Pour recontextualiser, Min Hee-jin et la société mère d’ADOR, Hybe, sont en conflit depuis quelques mois maintenant en raison de litiges sur le contrôle de l'entreprise. Des actions en justice pour diffamation avaient même été intentées ces dernières semaines.