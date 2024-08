Un tiers des vols de cryptomonnaies commis en 2023 dans le monde est attribuable à la Corée du Nord

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord continue de dérober des cryptomonnaies pour financer ses programmes de développement nucléaire et de missiles Et le montant de ces vols pourrait augmenter cette année. C'est ce qu'a affirmé le représentant adjoint spécial pour la Corée du Nord du département d’Etat américain lors d'un symposium organisé mardi à New York. Cet événement avait pour but de discuter des mesures de coopération avec des responsables gouvernementaux et des acteurs du secteur privé d'une quarantaine de pays, pour lutter contre le blanchiment de cryptoactifs mené par Pyongyang.A cette occasion, Seth Bailey a souligné que les vols de monnaies virtuelles permettent au royaume ermite de financer ses programmes, comme ceux nucléaire et balistique, qui créent une instabilité sécuritaire affectant le monde entier.Citant un rapport de TRM Labs, spécialisé dans la gestion des risques liée à la blockchain, le haut responsable américain a indiqué que la Corée du Nord représenterait un tiers de la valeur totale des crypto-vols commis l'an dernier dans le monde, avant d'ajouter que ce montant devrait augmenter cette année.Selon TRM Labs, au cours du premier semestre 2024, 1,38 milliard de dollars de cryptomonnaies ont été volés dans le monde. C'est le double des 657 millions volés durant la même période en 2023.Bailey a précisé que les vols d’actifs numériques constituent une source de revenus relativement récente pour le régime de Kim Jong-un et que plus de 40 % des coûts des programmes nord-coréens d'armes de destruction massive et de missiles balistiques sont financés par ces activités.Celui qui est également directeur du Bureau Corée du Sud-Mongolie du département d'Etat américain a en outre fait savoir que son pays travaille en étroite collaboration avec des nations comme la Corée du Sud et le Japon, partageant des vues similaires à la sienne, pour élaborer des politiques visant à limiter les activités de la Corée du Nord.Par ailleurs, en ouverture de ce symposium, Lee Joon-il, directeur du bureau de la politique de la péninsule du ministère sud-coréen des Affaires étrangères, a rappelé que Séoul et Washington ont lancé un groupe de travail gouvernemental en août 2022 pour répondre conjointement à la menace cybernétique posée par Pyongyang et qu'ils poursuivent leur coopération avec les industries concernées pour bloquer les cyberactivités malveillantes nord-coréennes.