VOA : Pyongyang enregistre pour la première fois ses sous-marins sur l’OMI

Photo : KBS News

La Corée du Nord a enregistré pour la première fois une dizaine de ses sous-marins sur le système d'identification des navires de l’Organisation maritime internationale (OMI). C’est ce qu’a rapporté, ce matin, la Voix de l'Amérique (VOA).La demande d’immatriculation a été effectuée par la « Marine du gouvernement coréen », et ses treize sous-marins se sont vu attribuer un numéro unique. Selon le registre, le vaisseau « Héros Kim Kun-ok », qui avait été lancé en septembre dernier sur le chantier naval Sinpo, avait été construit en 2023. La date de construction du « Héros du 24 août », un sous-marin lanceur de missiles balistiques d'essais (SSBA), a été indiqué comme 2016, et les autres navires en 2004, en 2005 ou en 2006.Cependant, la radio américaine a expliqué que ceux-ci étaient des sous-marins de classe Requin modernisés, et qu’ils auraient été construits dans les années 1990. Elle a analysé que Pyongyang les aurait mis sur le système de l’organisation internationale pour montrer ses forces sous-marines.