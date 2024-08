Kim Jong-un supervise des tirs d'essai d'un lance-roquettes multiple de 240 mm

Photo : KBS News

La Corée du Nord a annoncé avoir effectué avec succès des tirs d'essai de son nouveau lance-roquettes multiple de 240 mm.Selon le Rodong Sinmun daté de mardi, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a assisté la veille au test de cette nouvelle arme, produite par les usines de l’industrie de la défense, rattachées à la deuxième commission économique.Le journal officiel du Parti des travailleurs a rapporté que le nouveau système d'artillerie a vu sa maniabilité et sa capacité de tir concentré s'améliorer et que ces tirs d’essai ont permis de prouver sa supériorité concernant son système de guidage, sa contrôlabilité et sa force destructrice.Pour rappel, c'est en février dernier que Pyongyang avait annoncé la mise au point de son nouveau lance-roquettes multiple de 240 mm avec des capacités de guidage par son Académie des sciences de la défense nationale. Deux mois plus tard, le régime a effectué ses premiers tirs d’essai. En mai dernier, Kim III a même conduit en personne un camion conçu pour transporter cette artillerie.Le lance-roquettes multiple de 240 mm est souvent évoqué lorsque le pays communiste menace de transformer Séoul en une « mer de feu ». Face à l'accélération de l'amélioration de cette arme, des spéculations courent aujourd’hui, selon lesquelles celle-ci pourrait être fournie à la Russie pour être utilisée dans sa guerre avec l'Ukraine.