La loi sur les soins infirmiers sera traitée aujourd’hui lors d’une séance plénière du Parlement

Photo : KBS News

La proposition de loi sur les soins infirmiers a été votée, ce matin, lors d’une réunion de la commission parlementaire de la santé et de la protection sociale.Le texte consiste notamment à protéger les pratiques médicales de la profession de « physicien assistant (PA) ». Quant à la portée du travail de ces infirmiers et infirmières, elle sera définie de manière concrète par un décret selon une opinion des partis d’opposition. Le Parti du pouvoir du peuple (PPP), le mouvement présidentiel, avait demandé, de son côté, de limiter leur travail aux examens, au diagnostic, au traitement choisi, à l’administration des médicaments ainsi qu'au suivi médical.Le niveau d’études des infirmiers, un autre point de controverse, a été supprimé dans le texte. Les discussions se poursuivront sur le sujet.Rappelons que la sous-commission législative de la commission parlementaire avait étudié, hier, les opinions du PPP et du Minjoo avant d’adopter un amendement comme alternative. Le texte sera soumis comme un dossier d’urgence à la commission législative et judiciaire de l'Assemblée nationale. Il sera traité ensuite lors d’une séance plénière, prévue cet après-midi.